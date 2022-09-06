Оккупированный Энергодар обесточен после мощного взрыва, — мэр (фото)

В населенном пункте, помимо электричества, также пропало водоснабжение. Запорожская АЭС, по данным росСМИ, после взрыва работает только на обеспечение собственных нужд.

Оккупированный Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, обесточен после мощного взрыва. Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Дмитрий Орлов.

По его словам, мощный взрыв в Энергодаре прогремел около 12:20 по местному времени.

После инцидента, как утверждает Орлов, в оккупированном городе одновременно отключились электричество и водоснабжение. Обстоятельства ЧП в данный момент устанавливаются экспертами.

[ + – ] В Энергодаре пропали электричество и водоснабжение после мощного взрыва

РосСМИ также публикуют информацию о том, что Энергодар после мощного взрыва был обесточен. По версии пропагандистов, в оккупированном городе пропало электричество из-за повреждения якобы украинскими военнослужащими линии электропередачи в районе Запорожской АЭС.

"Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции", — цитирует агентство "РИА Новости" коллаборанта Владимира Рогова.

Также пропагандисты проинформировали, что в данный момент мощность 6-го энергоблока Запорожской АЭС была снижена после мощного взрыва в Энергодаре. По данным росСМИ, атомная электростанция сейчас работает исключительно на обеспечение собственных нужд.

Напомним, 5 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего были повреждены спецкорпус и емкости с дистиллированной водой. Прилеты вражеских ракет зафиксированы рядом со 2-м энергоблоком атомной электростанции.

Также сообщалось, что 5 сентября был временно отключен последний энергоблок Запорожской АЭС. В "Энергоатоме" отмечали, что ВС РФ спровоцировали пожар возле атомной станции, из-за чего пропало электросоединение между ядерным объектом и энергосистемой Украины.