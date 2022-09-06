Окупований Енергодар знеструмлений після потужного вибуху, — мер (фото)

У населеному пункті, крім електрики, також зникло водопостачання. Запорізька АЕС, за даними РосЗМІ, після вибуху працює лише на забезпечення власних потреб.

Окупований Енергодар, у якому розташована Запорізька АЕС, знеструмлено після потужного вибуху. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив мер населеного пункту Дмитро Орлов.

За його словами, потужний вибух в Енергодарі пролунав близько 12:20 за місцевим часом.

Після інциденту, як стверджує Орлов, в окупованому місті одночасно відключили електрику та водопостачання. Обставини НП наразі встановлюються експертами.

[ + – ] В Енергодарі зникли електрика та водопостачання після потужного вибуху

РосЗМІ також публікують інформацію про те, що Енергодар після потужного вибуху знеструмлений. За версією пропагандистів, в окупованому місті зникла електрика через пошкодження нібито українськими військовослужбовцями лінії електропередачі в районі Запорізької АЕС.

"Зафіксовано сім прильотів до району навчально-тренувального корпусу на території атомної станції", — цитує агентство "РИА Новости" колаборанта Володимира Рогова.

Також пропагандисти поінформували, що наразі потужність 6-го енергоблока Запорізької АЕС знижена після потужного вибуху в Енергодарі. За даними РосЗМІ, атомна електростанція зараз працює виключно на забезпечення власних потреб.

Нагадаємо, 5 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого пошкоджено спецкорпус та ємності з дистильованою водою. Прильоти ворожих ракет зафіксовано поряд із 2-м енергоблоком атомної електростанції.

Також повідомлялося, що 5 вересня тимчасово відключили останній енергоблок Запорізької АЕС. В "Енергоатомі" зазначали, що ЗС РФ спровокували пожежу біля атомної станції, через що зникло електроз'єднання між ядерним об'єктом та енергосистемою України.