В Белом доме не исключают закупку РФ оружия у КНДР, но окончательной сделки еще нет

Запланированная покупка России указывает на то, что ее оборонно-промышленный комплекс сильно страдает, а Владимир Путин в отчаянии, отмечает представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Россия хочет купить у Северной Кореи для войны в Украине миллионы единиц ракетных и артиллерийских снарядов. Однако нет никаких признаков того, что сделка была заключена, а вооружение достигло поля боя. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает ABC News.

"Мы чувствуем, что речь может идти буквально о миллионах снарядов, ракет и артиллерийских снарядов из Северной Кореи. Он (Путин — ред) покупал беспилотники в Иране. Теперь он собирается купить артиллерийские снаряды в Северной Корее", — сказал Кирби.

В то же время заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель считает, что запланированная покупка России указывает на то, что ее оборонно-промышленный комплекс сильно страдает, а Владимир Путин в отчаянии.

"Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает в результате этой войны, и степени отчаяния, в которой он обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея", — сказал политик.

В издании Bloomberg отмечают, что покупка оружия у Северной Кореи нарушает эмбарго ООН на его поставки. За это решение, в частности, голосовала Россия в Совете Безопасности.

Директор Центра глобальной политики Института мира Ханпхен в Южной Корее Ван Сон Тхэк подчеркнул, что неясно, сможет ли Пхеньян поставить Москве такое количество боеприпасов достаточно быстро. Однако запрос РФ может сделать недействительным режим санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Напомним, 5 сентября издание NYT сообщало, что Россия закупает миллионами снаряды и ракеты у Северной ракеты. Журналисты писали, что в арсенале КНДР есть обширные запасы боеприпасов, но их техническое состояние неясно. Факт закупи снарядов у Пхеньяна указывает на эффективность санкций Запада.

Ранее, 30 августа СМИ рассказали, что в Россию прибыла первая партия ударных беспилотников из Ирана для войны в Украине. Однако российские военные недовольны покупкой из-за того, что столкнулись с рядом технических проблем.