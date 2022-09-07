У Білому домі не відкидають закупівлю РФ зброї у КНДР, але остаточної угоди ще немає

Запланована купівля Росії вказує на те, що її оборонно-промисловий комплекс сильно страждає, а Володимир Путін у розпачі, зазначає представник Держдепартаменту Ведант Патель.

Росія хоче купити у Північної Кореї для війни в Україні мільйони одиниць ракетних та артилерійських снарядів. Однак немає жодних ознак того, що угоду уклали, а озброєння досягло поля бою. Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє ABC News.

"Ми відчуваємо, що мова може йти буквально про мільйони снарядів, ракет та артилерійських снарядів із Північної Кореї. Він (Путін – ред.) купував безпілотники в Ірані. Тепер він збирається купити артилерійські снаряди у Північній Кореї", – сказав Кірбі.

Водночас заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель вважає, що запланована купівля Росії вказує на те, що її оборонно-промисловий комплекс дуже страждає, а Володимир Путін у розпачі.

"Це показник того, наскільки сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає внаслідок цієї війни, і ступеня розпачу, в якому він звертається за допомогою до таких країн, як Іран та Північна Корея", — сказав політик.

У виданні Bloomberg зазначають, що купівля зброї у Північної Кореї порушує ембарго ООН на його постачання. За це рішення, зокрема, голосувала Росія у Раді Безпеки.

Директор Центру глобальної політики Інституту миру Ханпхен у Південній Кореї Ван Сон Тхек наголосив, що неясно, чи зможе Пхеньян поставити Москві таку кількість боєприпасів досить швидко. Проте запит РФ може зробити недійсним режим санкцій ООН щодо Північної Кореї.

Нагадаємо, 5 вересня видання NYT повідомляло, що Росія закуповує мільйонами снаряди та ракети у Північної ракети. Журналісти писали, що в арсеналі КНДР є великі запаси боєприпасів, та їх технічний стан неясно. Факт закупівлі снарядів у Пхеньяна свідчить про ефективність санкцій Заходу.

Раніше, 30 серпня, ЗМІ розповіли, що до Росії прибула перша партія ударних безпілотників з Ірану для війни в Україні. Однак російські військові незадоволені покупкою через те, що зіткнулися з низкою технічних проблем.