РФ потратит 250 млрд рублей на создание двух новых армейских корпусов, – СМИ

Железнодорожные войска будут расширять в течении двух лет. Таким образом в РФ планируют выполнять указ Путина об увеличении численности армии, считают журналисты.

В РФ планируют увеличить численность железнодорожных войск в течении 1,5 или 2 года. На это выделят 254 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Минобороны РФ планирует сформировать два железнодорожных корпуса вне Вооруженных сил РФ. Журналисты издания ознакомились с протоколом совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, откуда и стало известно о планах нарастить численность ж/д войск для ускорения работы над проектами Транссиба и Байкалы-Амурской магистрали.

В издании Defense Express отмечают, что таким образом в РФ по советским традициям раздувают штаты военных частей обеспечения вместо расширения "ударного кулака". Таким образом и будет выполняться указ Путина о расширении армии. При этом если сопоставить суммы, то для увеличения штата армии РФ на 140 тысяч человек, выходит, что для этого нужно будет порядка 1 трлн рублей. Поэтому Кремлю придется включать валютный станок для нужд армии или военной промышленности.

Сейчас часть железнодорожных войск работают на участке Улак-Февральск на 340 км. Они должны построить 19 объектов. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков заявлял, что работы идут с опережением графика на целый год. Для этого задействовали около 1,8 тысяч военных. В РЖД заявили, что они заинтересованы и в дальнейшем привлечении железнодорожных военных для строительства.

Однако позднее стало известно, что на самом деле есть дефицит рабочей силы, поэтому у Путина дали добро на расширение войск. Заявляется, что сейчас благоприятный момент для закупки оборудования и техники благодаря курсу рубля.

Напомним, в СМИ заявили, что РФ отправляет в Украину третий армейский корпус с танками Т-90. Его численность составить около 10-15 тысяч военных.

В июле украинская разведка фиксировала формирование новой ударной группировки для войны в Украине. Кремль проваливает скрытую мобилизацию.