РФ готовит к отправке в Украину новый армейский корпус с танками Т-90, – WSJ

Новобранцы проходили подготовку в российском Мулино. Местные жители жаловались на пьяных военных, которых бродили по городу с самого утра.

Российское командование подготавливает к отправке в Украину 3-й армейский корпус с танками Т-90 и ЗРК "Бук" на вооружении. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пока российское вторжение продолжает тормозить, в Кремле изо всех сил пытаются найти свежие войска, чтобы война набрала обороты. Параллельно этому ВСУ продолжают наносить удары по российской военной инфраструктуре на оккупированных территориях.

Компания по расширению ВС РФ вызвала напряженность. В частности, в Мулино, где 3-й армейский корпус обучал новобранцев, жители жаловались на пьяных военных. Местные жители говорят, что новобранцы бродят по городу в нетрезвом состоянии уже с 11 утра. Поэтому эксперты ISW не считают, что положение на поле боя существенно изменится. Важна подготовка личного состава, а не техника.

"Они гордятся тем, что едут туда (в Украину). Они говорят, что собираются защищать нас, но судя по тому, что мы видели, мы не будем спать спокойно", — заявила Екатерина Хорошавина во "Вконтакте".

В РФ вербуют заключенных в ЧВК "Вагнера" для войны в Украине, а в мае сняли возрастной ценз для новобранцев. Это позволило брать в армию граждан старше 40 лет. Вдобавок Путин подписал указ об увеличении численности армии на 137 тысяч солдат с 2023 года.

По мнению отставного генерала ВМС США Джеймса Ставрида, ситуация в российской армии может побудить Украину пойти в крупное контрнаступление.

"На стратегическом уровне я думаю, что Путин потерпел неудачу в этой войне. Я не вижу, чтобы он восстанавливал войска, но он все еще хочет сосредоточиться на захвате Донбасса. Это его новая цель, и для этого ему нужны новые солдаты", — заявил Ставрид.

Напомним, 27 августа в CIT заявили о переброски в Украину третьего армейского корпуса. Конечный путь эшелонов находится ближе к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

Ранее сообщалось о формировании новой ударной группировки в РФ для войны в Украине. ВС РФ испытывают нехватку личного состава.