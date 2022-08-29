РФ готує до відправлення в Україну новий армійський корпус із танками Т-90, – WSJ

Новобранці проходили підготовку в російському Муліно. Місцеві жителі скаржилися на п'яних військових, яких блукали по місту із самого ранку.

Російське командування готує до відправлення в Україну 3-го армійського корпусу з танками Т-90 та ЗРК "Бук" на озброєнні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Поки російське вторгнення продовжує гальмувати, в Кремлі щосили намагаються знайти свіжі війська, щоб війна набрала обертів. Паралельно цьому ЗСУ продовжують завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованих територіях.

Компанія з розширення ЗС РФ викликала напруженість. Зокрема, у Муліно, де 3-й армійський корпус навчав новобранців, мешканці скаржилися на п'яних військових. Місцеві жителі кажуть, що новобранці блукають по місту в нетверезому стані вже з 11 ранку. Тому експерти ISW не вважають, що становище на полі бою суттєво зміниться. Важлива підготовка особового складу, а не техніка.

"Вони пишаються тим, що їдуть туди (в Україну). Вони кажуть, що збираються захищати нас, але, судячи з того, що ми бачили, ми не будемо спати спокійно", — заявила Катерина Хорошавіна у "Вконтакте".

В РФ вербують ув'язнених у ПВК "Вагнера" для війни в Україні, а у травні зняли віковий ценз для новобранців. Це дозволило брати в армію громадян віком понад 40 років. Крім того, Путін підписав указ про збільшення чисельності армії на 137 тисяч солдат із 2023 року.

На думку відставного генерала ВМС США Джеймса Ставрідіса, ситуація в російській армії може спонукати Україну піти у великий контрнаступ.

"На стратегічному рівні я думаю, що Путін зазнав невдачі у цій війні. Я не бачу, щоб він відновлював війська, але він все ще хоче зосередитися на захопленні Донбасу. Це його нова мета, і для цього йому потрібні нові солдати", — заявив Ставрідіс.

Нагадаємо, 27 серпня у CIT заявили про перекидання в Україну третього армійського корпусу. Кінцевий шлях ешелонів знаходиться ближче до Донецької і Запорізької ділянок фронту.

Раніше повідомлялося про формування нового ударного угруповання в РФ для війни в Україні. ЗС РФ відчувають нестачу особового складу.