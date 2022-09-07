РФ витратить 250 млрд рублів на створення двох нових армійських корпусів, — ЗМІ

Залізничні війська розширюватимуть протягом двох років. Так у РФ планують виконувати указ Путіна про збільшення чисельності армії, вважають журналісти.

У РФ планують збільшити чисельність залізничних військ протягом 1,5 чи 2 років. На це виділять 254 млрд рублів. Про це повідомляє "Комерсант".

Міноборони РФ планує сформувати два залізничні корпуси поза Збройними силами РФ. Журналісти видання ознайомилися з протоколом наради у віцепрем'єра Марата Хуснулліна, звідки й стало відомо про плани наростити чисельність залізничних військ для прискорення роботи над проєктами Транссибу та Байкало-Амурської магістралі.

У виданні Defense Express зазначають, що так у РФ за радянськими традиціями роздувають штати військових частин забезпечення замість розширення "ударного кулака". Так і виконуватимуть указ Путіна про розширення армії. До того ж якщо порівняти суми, то для збільшення штату армії РФ на 140 тисяч жителів, виходить, потрібно буде близько 1 трлн рублів. Тому Кремлю доведеться включати валютний верстат для потреб армії чи військової промисловості.

Наразі частина залізничних військ працює на ділянці Улак-Февральськ на 340 км. Вони мають збудувати 19 об'єктів. Заступник міністра оборони Дмитро Булгаков заявляв, що роботи йдуть із випередженням графіка на цілий рік. Для цього задіяли близько 1,8 тисячі військових. У РЗ заявили, що вони зацікавлені й у подальшому залученні залізничних військових для будівництва.

Однак пізніше стало відомо, що насправді є дефіцит робочої сили, тому Путін дав добро на розширення військ. Заявляється, що зараз є сприятливий момент для закупівлі обладнання й техніки завдяки курсу рубля.

Нагадаємо, у ЗМІ заявили, що РФ відправляє в Україну третій армійський корпус із танками Т-90. Його чисельність становитиме близько 10-15 тисяч військових.

У липні українська розвідка фіксувала формування нового ударного угруповання для війни в Україні. Кремль провалює приховану мобілізацію.