Иран представил новый ракетный корвет-катамаран "Шахид Сулеймани" (фото)

Судно является самым большим судном в своем классе для КСИР. Также иранский корабль впервые оснастили вертикальными ячейками для пуска ракет.

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана получил новый ракетный корвет-катамаран "Шахид Сулеймани". Об этом сообщает The War Zone.

Иранский корвет стал первым судном, получившим вертикальные ячейки пуска ракет. Для КСИР "Шахид Сулеймани" стал вторым судном-катамараном. Его официально представили в порту Бандар-Аббас. Сам корабль строили на верфи Шахид Махаллати в Бухаре.

Технические характеристики судна полностью неизвестны. Иранское телевидение утверждает, что корвет спроектирован для меньшей заметности радаров. Однако это заявление является спорным. Также "Шахид Сулеймани" будет более маневренным, чем другие корабли такого класса. В нем установлено четыре силовых агрегата.

[ + – ] "Шахид Сулеймани" получил четыре двигателя

Ракетный корвет стал первым кораблем во всем флоте с вертикальными ячейками пуска. Однако с тех данных, что есть непонятно, сколько ракет может запустить корвет. Местные СМИ указывают, что корабль способен запускать ракеты "земля-воздух" с дальностью около 140 км. Под вопросом остается и то, сможет ли корабль сам обнаруживать и уничтожать воздушные цели. На нем не видно радара и на судне не так много места для его установки.

Другое вооружение включает в себя противокорабельных ракеты, вероятно Ghadir (с дальностью 300 км) и Nasr (35-90 км), одноствольную 30-мм автоматическую пушку, и четыре роторные пушки.

[ + – ] Противокорабельных ракеты [ + – ] Противокорабельных ракеты

Напомним, иранский военный корабль снова пытался угнать американские беспилотные надводные судна SailDrone Explorer. Американцы блокировали его практически сутки.

Первый такой случай произошел 31 августа. Для отражения нападения на беспилотники, США подняли в воздух боевой вертолет и судно из 5-го флота США.