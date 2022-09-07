Іран представив новий ракетний корвет-катамаран "Шахід Сулеймані" (фото)

Судно є найбільшим судном у своєму класі для КВІР. Також іранський корабель уперше оснастили вертикальними комірками для запуску ракет.

Військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції Ірану отримав новий ракетний корвет-катамаран "Шахід Сулеймані". Про це повідомляє The War Zone.

Іранський корвет став першим судном, яке отримало вертикальні крмірки для пуску ракет. Для КВІР "Шахід Сулеймані" став другим судном-катамараном. Його офіційно представили в порту Бандар-Аббас. Сам корабель будували на верфі "Шахід Махалаті" в Бухарі.

Технічні характеристики судна невідомі. Іранське телебачення стверджує, що корвет спроєктований для меншої помітності радарів. Однак ця заява є спірною. Також "Шахід Сулеймані" буде маневренішим, ніж інші кораблі такого класу. У ньому встановлені чотири силові агрегати.

[ + – ] "Шахід Сулеймані" отримав чотири двигуни

Ракетний корвет став першим кораблем у всьому флоті з вертикальними комірками пуску. Однак із тих даних, поки що незрозуміло, скільки ракет може запустити корвет. Місцеві ЗМІ вказують, що корабель здатний запускати ракети "земля-повітря" з дальністю близько 140 км. Під питанням залишається й те, чи зможе корабель сам виявляти й знищувати повітряні цілі. На ньому не видно радара, і на судні не так багато місця для встановлення.

Інше озброєння включає протикорабельні ракети, ймовірно, Ghadir (із дальністю 300 км) і Nasr (35-90 км), одноствольну 30-мм автоматичну гармату й чотири роторні гармати.

[ + – ] Протикорабельні ракети [ + – ] Протикорабельні ракети

Нагадаємо, іранський військовий корабель знову намагався викрасти американські безпілотні надводні судна SailDrone Explorer. Американці блокували його майже добу.

Перший такий випадок трапився 31 серпня. Для відбиття нападу на безпілотники США підняли в повітря бойовий вертоліт і судно з 5-го флоту США.