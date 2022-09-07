Британского волонтера Пола Ури перед смертью пытали боевики "ДНР", — омбудсмен Украины

Россия вернула тело волонтера после длительных переговоров. Украинская сторона говорит об ампутации некоторых конечностей, многочисленных порезах и следов пыток на теле британца.

Смерть пленного гражданина Великобритании, волонтера Пола Джонсона Энтони Доминика Ури в плену боевиков так называемой "ДНР" наступила в результате пыток. К таким выводам пришел украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Россия 7 сентября вернула тело замученного британского волонтера после более чем 1,5 месяца переговоров. Некоторые части тела, по сведениям омбудсмена, отсутствуют. Также видны многочисленные порезы и следы пыток.

"Уже сегодня я могу ответственно сказать, что смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается", — подчеркнул он.

Убийство волонтера Пола Ури путем пыток – это военное преступление, которое будет очередным доказательством во время трибунала над российскими властями и президентом Владимиром Путиным, убежден Лубинец.

"Российская Федерация в очередной раз показала миру свое людоедское лицо. Окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза", — заключил он.

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту возможных пыток и убийства волонтера.

"Тело, предоставленное страной-агрессором, сохранялось в ненадлежащих условиях, оно в изуродованном состоянии", – отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Отметим, что представители террористической организации "ДНР" называли причинами смерти Пола Ури его болезни и стресс. Врачи якобы определили у него диабет, поражение дыхательной системы, почек и болезни сердечно-сосудистой системы.

Так называемая "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова утверждала, что Ури воевал в Афганистане, Ираке и Ливии, а в Украинt он "помогать собирать наемников".

Фокус ранее писал, что 45-летний Пол Ури был не военным, а работником гуманитарной миссии от Presidium Network. Он эвакуировал украинцев из зон боевых действий и был задержан 25 апреля на блокпосту возле Запорожья вместе с 22-летним Диланом Хили.