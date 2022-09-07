Британського волонтера Пола Урі перед смертю катували бойовики "ДНР", — омбудсмен України

Росія повернула тіло волонтера після тривалих переговорів. Українська сторона говорить про ампутацію деяких кінцівок, численні порізи та сліди тортур на тілі британця.

Смерть полоненого громадянина Великої Британії, волонтера Пола Джонсона Ентоні Домініка Урі у полоні бойовиків так званої "ДНР" настала внаслідок тортур. Таких висновків дійшов український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Росія 7 вересня повернула тіло закатованого британського волонтера після більш як 1,5 місяці переговорів. Деякі частини тіла, за даними омбудсмена, відсутні. Також видно численні порізи та сліди тортур.

"Уже сьогодні я можу відповідально сказати, що смерть була насильницькою. Людина просто не може витримати таких тортур. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається", — наголосив він.

Вбивство волонтера Пола Урі шляхом тортур – це воєнний злочин, який буде черговим доказом під час трибуналу над російською владою і президентом Володимиром Путіним, переконаний Лубінець.

"Російська Федерація вкотре показала світові своє людожерське обличчя. Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза", — сказав він.

Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом можливих тортур і вбивства волонтера.

"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах, воно у понівеченому стані", – зазначив генпрокурор України Андрій Костін.

Зазначимо, що представники терористичної організації "ДНР" називали причинами смерті Пола Урі його хвороби та стрес. Лікарі нібито визначили у нього діабет, ураження дихальної системи, нирок і хвороби серцево-судинної системи.

Так звана "омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова стверджувала, що Урі воював в Афганістані, Іраку та Лівії, а в Україні він "допомагатиме збирати найманців".

Фокус раніше писав, що 45-річний Пол Урі був не військовим, а працівником гуманітарної місії від Presidium Network. Він евакуював українців із зон бойових дій і був затриманий 25 квітня на блокпосту біля Запоріжжя разом із 22-річним Діланом Хілі.