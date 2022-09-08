Вторжение возможно в ближайшие годы: в Польше готовятся к войне с Россией

Замминистра обороны Польши рассказал, что военный конфликт возможен после того, как прекратится война в Украине. Поляки выделяют на модернизацию армии дополнительные миллиарды злотых.

В промежутке от 3 до 10 лет Польша рискует стать жертвой российского вторжения. Об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа, пишет польское издание PAP.

По словам политика, все зависит от того, чем закончится война Украины с РФ. Однако, в любом случае, именно столько лет потребуется Москве, по оценкам польских аналитиков, чтобы восстановить свой военный потенциал.

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — заявил Марцин Оцепа.

В связи с новыми рисками в государственном бюджете Польши было решено предусмотреть более 97 миллиардов злотых на армию. Более того, по новому внебюджетному механизму также планируется потратить от 30 до 40 млрд злотых на перевооружение польской армии.

Вооруженные силы Польши

Вооруженные силы республики Польша или "Войско Польское" состоят из 163 тысячи человек. Среди них более 125 тысяч профессиональных военных и 35 тысяч бойцов территориальной обороны. В запасе находятся около миллиона человек. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому численность "Войска Польского" должна быть удвоена.

Ранее Фокус писал, что из Испании в Украину вылетел самолет с крупнокалиберным вооружением. Как заявила министр обороны Маргарита Роблес, Испания будет долго поддерживать украинский народ в борьбе против агрессора. В правительстве страны также рассказали, что еще в скором времени получат украинцы.

Еще напомним, что США рассказали, зачем РФ создала фильтрационные лагеря для украинцев. Представитель США в ООН заявила, что российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев после 24 февраля.