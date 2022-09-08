Вторгнення можливе найближчими роками: у Польщі готуються до війни з Росією

Заступник міністра оборони Польщі розповів, що військовий конфлікт можливий після припинення війни в Україні. Поляки виділяють на модернізацію армії додаткові мільярди злотих.

У період від 3 до 10 років Польща ризикує стати жертвою російського вторгнення. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Марцін Очепа, пише польське видання PAP.

За словами політика, все залежить від того, чим закінчиться війна України із РФ. Однак, у будь-якому випадку, саме стільки років знадобиться Москві, за оцінками польських аналітиків, щоб відновити свій військовий потенціал.

"Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії", — заявив Марцін Оцепа.

У зв'язку з новими ризиками у державному бюджеті Польщі було вирішено передбачити понад 97 мільярдів злотих на армію. Більше того, за новим позабюджетним механізмом також планується витратити від 30 до 40 млрд злотих на переозброєння польської армії.

Збройні сили Польщі

Збройні сили республіки Польща або "Військо Польське" складаються зі 163 тисяч осіб. Серед них понад 125 тисяч професійних військових та 35 тисяч бійців територіальної оборони. У запасі є близько мільйона людей. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким чисельність "Війська Польського" має бути подвоєна.

Раніше Фокус писав, що з Іспанії в Україну вилетів літак із великокаліберним озброєнням. Як заявила міністр оборони Маргарита Роблес, Іспанія довго підтримуватиме український народ у боротьбі проти агресора. В уряді країни також розповіли, що незабаром отримають українці.

Ще нагадаємо, що США розповіли, навіщо РФ створила фільтраційні табори для українців. Представник США в ООН заявила, що російська влада допитала, затримала і насильно депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців після 24 лютого.