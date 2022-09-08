Рішуча підтримка: з Іспанії в Україну вилетів літак із великокаліберним озброєнням

Як заявила міністр оборони Маргарита Роблес, Іспанія довго підтримуватиме український народ у боротьбі проти агресора. В уряді країни також розповіли, що незабаром отримають українці.

З авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вилетів літак Т-23, який доставить в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії, про що пише офіційний сайт уряду Іспанії.

Повідомляється, що це вже п'ятий рейс зі зброєю, яку передала Україні Іспанія за останні дні. У повідомленні сказано, що минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази Рота (Кадіс) за підтримки якоїсь союзної країни. Постачання, які були зроблені в ці дні, складають 75 палетів боєприпасів великого калібру.

Крім того, як повідомляється, міністерство оборони Іспанії направило Україну вантажівку з медикаментами. Такий запит було зроблено особисто міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також, як повідомляється, Україна зробила запит на зимове обмундирування солдатів. Тому Іспанія направила двадцять вантажівок із причепами з цим, десять із яких уже прибули до Польщі.

За словами міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що постачання – це "приклад рішучої та постійної підтримки, яку Іспанія надає українському народу протягом тривалого часу".

Раніше Фокус писав, що в Іспанії попередили українців про нову російську загрозу. Міністр оборони Роблес розповіла, що всі спецслужби світу попереджають українців про можливу нову атаку на Київ. За її словами, РФ атакуватиме і Європейський союз, використовуючи природний газ як зброю.

"Зима буде важкою", — сказала міністр.

Ще нагадаємо, що російські телеграм-канали повідомили, нібито ЗСУ використовують німецькі танки Leopard для контрнаступу. Офіційно про постачання танків німецького виробництва Leopard не повідомлялося. У РФ припустили, що Україні їх таємно надала Іспанія.