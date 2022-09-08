Решительная поддержка: из Испании в Украину вылетел самолет с крупнокалиберным вооружением

Как заявила министр обороны Маргарита Роблес, Испания будет долго поддерживать украинский народ в борьбе против агрессора. В правительстве страны также рассказали, что еще в скором времени получат украинцы.

С авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вылетел самолет Т-23, который доставит в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии, о чем пишет официальный сайт правительства Испании.

Сообщается, что это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни. В сообщении сказано, что на прошлой неделе четыре рейса вылетели с базы Рота (Кадис) при поддержке некой союзной страны. Поставки, которые были сделаны в эти дни, составляют в общей сложности 75 паллетов боеприпасов крупного калибра.

Кроме того, как сообщается, министерство обороны Испании направило Украину грузовик с медикаментами. Такой запрос был сделан лично министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также, как сообщается, Украина сделала запрос на зимнее обмундирование солдат. Поэтому Испания направила двадцать грузовиков с прицепами с этим, десять из которых уже прибыли в Польшу.

По словам министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что поставки – это "пример решительной и постоянной поддержки, которую Испания оказывает украинскому народу на протяжении долгого времени".

Ранее Фокус писал, что в Испании предупредили украинцев о новой российской угрозе. Министр обороны Роблес рассказала, что все спецслужбы мира предупреждают украинцев о возможной новой атаке на Киев. По ее словам, РФ будет атаковать и Европейский союз, используя природный газ в качестве оружия.

"Зима будет тяжелой", — сказала министр.

Еще напомним, что российские телеграм-каналы сообщили, будто бы ВСУ используют немецкие танки Leopard для контрнаступления. Официально о поставке танков немецкого производства Leopard не сообщалось. В РФ допустили, что Украине их тайно предоставила Испания.