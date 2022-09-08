В ответ на угрозу: украинские бойцы проводят учения на границе с Беларусью (фото)

Тактико-специальные учения "Северный ураган-2022" для подразделений МВД и Сил теробороны проходят в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Правоохранители и военные отрабатывают минирование локаций и освобождение захваченных территорий.

На территории Житомирской, Ровенской и Волынской областей украинские бойцы проводят тактико-специальные учения "Северный ураган-2022" ("Північний буревій-2022"). Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сегодня, 8 сентября, отрабатывалась активная фаза учений, в которой приняли участие бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции совместно с Силами территориальной обороны ВСУ.

[ + – ] Учения украинских бойцов на границе с Беларусью. Фото: Facebook/МВД Украины

Как уточняется, полевая подготовка подразделений МВД и бойцов теробороны проходит в регионах, граничащих с Беларусью.

В соответствии с легендой, военные отрабатывают инженерное обустройство оборонных позиций, а именно – минирование территорий. Также бойцы тренируются освобождать территории, захваченные врагом, и отражать контрнаступление противника.

Фото: Facebook/МВД Украины

Подразделения специального назначения отрабатывают выявление, блокирование и ликвидацию вооруженных групп и ДРГ.

В пресс-службе подчеркивают, что такая тактико-специальная подготовка нужна для поддержания боеспособности подразделений системы МВД.

[ + – ] В рамках учений подразделения МВД и военные отрабатывают минирование территорий. Фото: Facebook/МВД Украины

Напомним, 8 сентября в Беларуси стартовали учения, в рамках которых белорусские военные собираются отрабатывать ведение боевых действий по "освобождению захваченных территорий".

Украинский Генштаб, в свою очередь, заявил, что под "захваченными территориями" белорусское командование может подразумевать Волынскую, Ровенскую и Житомирскую область. Таким образом, "освобождением" Беларусь на самом деле может называть захват приграничных регионов Украины.