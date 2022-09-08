В Беларуси стартовали учения, где будут "освобождать захваченные территории" (фото)

Ранее в украинском Генштабе заявляли, что под "освобождением утраченных территорий" может подразумеваться Волынская, Ровенская и Житомирская области.

Министерство обороны Беларуси отрапортовало о начале учений, на которых будут отрабатывать ведение боевых действий по освобождению захваченной территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 8 по 14 сентября на территории полигона "Брестский" и на местности Минской и Витебской областях будут проходить практические действия войск. Главной целью учений является обучение военных и командования вести непрерывное управление силами и средствами при выполнении задач по предназначению.

Также в силовом ведомстве отметили, что они открыты для международного сообщества, поэтому Беларусь пригласила для наблюдения за ходом маневров представителей из других стран. Однако не указывается прибыли ли наблюдатели хоть из одной страны.

В ходе учений будет отработано:

ведение боевых (специальных) действий по освобождению временно захваченной территории

восстановление контроля над госграницей в зонах ответственности объединений

авиационная поддержка войск

обеспечение силовых мер военного положения

борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями

Напомним, Фокус разбирался, чем опасны для Украины белорусские учению по "освобождению захваченных территорий".

О плане проведения учений заявил украинский Генштаб 1 сентября. Под освобождением может иметься в виду Волынская, Ровенская и Житомирская области.