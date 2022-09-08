У Білорусі стартували навчання, де "звільнятимуть захоплені території" (фото)

Раніше в українському Генштабі заявляли, що під "звільненням втрачених територій" можуть матися на увазі Волинська, Рівненська та Житомирська області.

Міністерство оборони Білорусі відрапортувало про початок навчань, на яких відпрацьовуватимуть ведення бойових дій зі звільнення захопленої території. Про це повідомляє пресслужба відомства.

З 8 по 14 вересня біля полігону "Брестський" і на місцевості Мінської і Вітебської областей відбуватимуться практичні дії військ. Головною метою навчань є навчання військових і командування вести безперервне управління силами та засобами у процесі виконання завдань з призначення.

Також у силовому відомстві наголосили, що вони відкриті для міжнародного співтовариства, тому Білорусь запросила для спостереження за перебігом маневрів представників з інших країн. Однак не вказується, чи прибули спостерігачі хоч з однієї країни.

У процесі навчань буде відпрацьовано:

ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення тимчасово захопленої території;

відновлення контролю за держкордоном у зонах відповідальності об'єднань;

авіаційна підтримка військ;

забезпечення силових заходів воєнного стану;

боротьба з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чим небезпечні для України білоруські навчання зі "звільнення захоплених територій".

Про план проведення навчань заявив український Генштаб 1 вересня. Під визволенням може матися на увазі Волинська, Рівненська та Житомирська області.