У Білорусі пройдуть навчання зі "звільнення" територій: чим вони небезпечні для України

В українському Генштабі не відкидають, що під "визволенням" мається на увазі захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Аналітики припускають, що РФ збирає нові сили для атаки України восени чи взимку.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив про плани ЗС Білорусі провести навчання з РФ та країнами ОДКБ щодо "звільнення територій". Імовірно, йдеться про Україну. Фокус розбирався, що це може означати для нашої країни.

Навчання в Білорусі: що говорять в українському Генштабі

Як зазначили в Генштабі, білоруські військові разом із ЗС РФ та країнами ОДКБ відпрацьовуватимуть звільнення частини втраченої території умовного ворога. Громов не відкидає, що йдеться про Волинську, Рівненську та Житомирську області. Маневри відбудуться з 8 по 14 вересня.

Водночас військові наголосили, що українська армія готова до будь-якого варіанту розвитку подій, зокрема й на півночі. Ймовірність нападу в Генштабі оцінюють як низьку.

У Міноборони Білорусі на офіційних каналах ще не анонсували навчання та не коментували заяву українського Генштабу.

Навчання в Білорусі: що кажуть експерти

Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі Фокусу заявив, що поняття ОДКБ померло вже дуже давно, тому навряд чи країни-учасники надішлють свої війська, максимум спостерігачів.

"Поки зовсім незрозумілий масштаб навчань, але судячи з географії, у найгіршому розвитку подій зібраного угруповання буде достатньо для локальної операції в напрямку Житомирської чи Волинської області, тому думаю, Лукашенко на це не піде", — вважає Жирохов.

[ + – ] На думку Михайла Жирохова, Лукашенко не піде на атаку ЗСУ – це буде самогубна операція Фото: Sputnik

Волонтер, ветеран ЗСУ, блогер, керівник в A.Drones Юрій Касьянов повідомив Фокусу, що нескінченні навчання ЗС Білорусі біля українських кордонів покликані стримувати українські сили та відвертати їх, забираючи ресурси. Білоруська армія іншої загрози не представляє. Вони не вміють воювати, не хочуть воювати і їх мало. Однак це не означає, що Україні варто не зважати на потуги білоруських керівників.

"Якщо розглядати білоруську армію як передовий загін, застрільник та провокатор загострення на білорусько-українському кордоні, то з цією роллю армія РБ цілком може впоратися, щоб білоруський диктатор міг закликати на допомогу російську армію та армії інших країн-учасників ОДКБ. Чи це означає, що ми повинні боятися такого розвитку подій?.. Ні, тому що нова війна на півночі неминуча. Ми повинні готуватися і сміливо знищувати російські бази на території РБ як законні військові цілі в цій війні", — резюмував Касьянов.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що навчання Білорусі, що пройдуть з 8 по 14 вересня, мають агресивний характер і точно спрямовані проти України.

"Навчання передбачають відпрацювання операції зі "звільнення" Волинської, Рівненської, Житомирської областей, раніше захоплених. Ким захоплених, від кого звільняти? Ми можемо лише здогадуватися. Однак, тематика навчань — наступальна, агресивна і направлена проти нас", — сказав Жданов.

[ + – ] Навчання ЗС Білорусі

Австрійський військовий експерт Том Купер повідомив, що Білорусь не вторгатиметься в Україну. Лукашенко — лояльний союзник Путіна, але він не готовий відправляти свою армію через ризик її розвалу. Президент Білорусі розуміє, що у ЗСУ вже є два батальйони білорусів.

"Лукашенко боїться, що в разі атаки на Україну його армія розвалиться, він залишиться з кількома тисячами лояльних сил і потім його скинуть. Як і в Путіна, його головна ціль — залишитися при владі, ніщо інше для Лукашенка не має значення", — вважає Купер.

"Слабоумство і відвага по-лукашенківськи": реакція ОП на плани Білорусі

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що навчання із "захоплення чужих територій" — це "слабоумство і відвага по-лукашенківськи". Тому він порекомендував військовим сусідньої країни вчитися ефективно здаватися в полон.

"Для більшої користі наші хлопці з Волині радять білоруським та російським військовим інші напрями навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон та курси акторської гри, "ми просто заблукали", — написав Подоляк у твіттері.

Військові навчання в Білорусі — що пишуть західні аналітики

Інститут вивчення війни у своєму огляді ходу російського вторгнення зазначає, що керівництво РФ, ймовірно, має намір створити нові з'єднання для наступу на Україну взимку та восени. Президент Путін підтвердив свою хибну заяву про напад на Україну як оборонну операцію для захисту РФ.

[ + – ] Росія може збирати сили для нового удару восени чи взимку

Цілями вторгнення Путін назвав "ліквідацією антиросійських анклавів", який нібито формується на території України. Ці "анклави" несуть екзистенційну загрозу Росії. Аналітики вважають, що така заява свідчить про наміри РФ захопити Україну. Ймовірно, вони направили на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль РФ та створення нових сил для атаки восени чи взимку.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що ядерна зброя часів СРСР стримує країни Заходу від окупації Білорусі. На зустрічі зі школярами один з учнів підняв табличку з написом "врятуйте". Білоруський президент проводив відкритий урок чотири години.