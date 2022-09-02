В Беларуси пройдут учения по "освобождению" территорий: чем они опасны для Украины

В украинском Генштабе не исключают, что под "освобождением" имеется в виду захват Волынской, Ровенской и Житомирской области. Аналитики предполагают, что РФ собирает новые силы для атаки Украины осенью или зимой.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил о планах ВС Беларуси провести учения с РФ и странами ОДКБ по "освобождению территорий". Вероятно, речь идет об Украине. Фокус разбирался, что это может означать для нашей страны.

Учения в Беларуси: что говорят в украинском Генштабе

Как отметили в Генштабе, белорусские военные вместе с ВС РФ и странами ОДКБ будут отрабатывать освобождение части утраченной территории условного врага. Громов не исключает, что речь идет о Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Маневры пройдут с 8 по 14 сентября.

При этом военные отметили, что украинская армия готова к любому варианту развития событий, в том числе и на севере. Вероятность нападения в Генштабе оценивают как низкую.

В Минобороны Беларуси на официальных каналах еще не анонсировали учения и не комментировали заявление украинского Генштаба.

Учения в Беларуси: что говорят эксперты

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Фокусу заявил, что понятие ОДКБ умерло уже очень давно, поэтому вряд-ли страны-участники пришлют свои войска, максимум наблюдателей.

"Пока совершенно непонятен масштаб учений, но судя по географии, в самом худшем развитии событий собранной группировки будет достаточно для локальной операции в направлении Житомирской или Волынской области. Не завязанная с остальным фронтом и учитывая количество собранных сил и средств ЗСУ тут она сильно попахивает самоубийством и поэтому думаю Лукашенко на это не пойдет", — считает Жирохов.

[ + – ] По мнению Михаила Жирохова, Лукашенко не пойдет на атаку ВСУ - это будет самоубийственная операция Фото: Sputnik

Волонтер, ветеран ВСУ, блогер, руководитель в A.Drones Юрий Касьянов сообщил Фокусу, что бесконечные учения ВС Беларуси у украинских границ призваны сдерживать украинские силы и отвлекать их, забирая ресурсы. Белорусская армия другой угрозы из себя не представляет. Они не умеют воевать, они не хотят воевать и их мало. Однако это не означает, что Украине стоит не обращать внимания на потуги белорусских руководителей.

"Если рассматривать белорусскую армию как передовой отряд, застрельщик и провокатор обострения на белорусско-украинской границе, то с этой ролью армия РБ вполне может справиться, чтобы белорусский диктатор мог призвать на помощь российскую армию и армии других стран-участников ОДКБ. Значит ли это, что мы должны бояться такого развития событий?.. Нет, потому что новая война на севере неизбежна. Мы должны готовиться, и смело уничтожать российские базы на территории РБ как законные военные цели в этой войне", — резюмировал Касьянов.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что учения Беларуси, которые пройдут с 8 по 14 сентября, имеют агрессивный характер и точно направлена против Украины.

"Учения предусматривают отработку операции по "освобождению" Волынской, Ровенской, Житомирской областей, ранее захваченних. Кем захваченных, от кого освобождать? Мы можем лишь догадываться. Но, тем не менее, тематика учений – наступательная, агрессивная и направленная против нас", — сказал Жданов.

[ + – ] Учения ВС Беларуси

Австрийский военный эксперт Том Купер сообщил, что Беларусь не будет вторгаться в Украину. Лукашенко — лояльный союзник Путина, но он не готов отправлять свою армию из-за риска ее развала. Президент Беларуси понимает, что в ВСУ уже есть два батальона белорусов.

"Лукашенко боится, что в случае атаки на Украину его армия развалится, он останется с несколькими тысячами лояльных сил и потом его сбросят. Как и у Путина, его главная цель — остаться у власти, ничто другое для Лукашенко значения не имеет", — считает Купер.

"Слабоумие и отвага по-лукашенковски": реакция ОП на планы Беларуси

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учения по "захвату чужих территорий" — это "слабоумие и отвага по-лукашенковски". Поэтому он порекомендовал военным соседней страны учиться эффективно сдаваться в плен.

"Для большей пользы наши парни с Волыни советуют беларуским и российским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен и курсы актерской игры, "мы просто заблудились", — написал Подоляк в Твиттере.

Военные учения в Беларуси — что пишут западные аналитики

Институт изучения войны в своем обзоре хода российского вторжения отмечает, что руководство РФ, вероятно, намерено создать новые соединения для наступления на Украину зимой и осенью. Президент Путин подтвердил свое ложное заявление о нападении на Украину как оборонительной операции для защиты РФ.

[ + – ] Россия может собирать силы для нового удара осенью или зимой

Целями вторжения Путин назвал "ликвидацией антирросийских анклавов", который якобы формируется на территории Украину. Эти "анклавы" несут экзистенциальную угрозу для России. Аналитики считают, что такое заявление говорит о намерениях РФ захватить Украину. Вероятно, они направили на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям РФ и созданию новых сил для атаки осенью или зимой.

Напомним, Лукашенко заявил, что ядерное оружие времен СССР сдерживает страны Запада от оккупации Беларуси. На встрече со школьниками один из учеников поднял табличку с надписью "спасите". Белорусский президент проводил открытый урок четыре часа.