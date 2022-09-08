У відповідь на загрозу: українські бійці проводять навчання на кордоні з Білоруссю (фото)

Тактико-спеціальні навчання "Північний буревій-2022" для підрозділів МВС і Сил тероборони відбуваються в Житомирській, Рівненській і Волинській областях. Правоохоронці та військові відпрацьовують мінування локацій і звільнення захоплених територій.

На території Житомирської, Рівненської та Волинської областей українські бійці проводять тактико-спеціальні навчання "Північний буревій-2022". Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Сьогодні, 8 вересня, відпрацьовували активну фазу навчань, у якій взяли участь бійці Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, Національної поліції спільно із Силами територіальної оборони ЗСУ.

[ + – ] Навчання українських бійців на кордоні з Білоруссю Фото: Facebook/МВД Украiни

Як уточнюється, польова підготовка підрозділів МВС і бійців тероборони проходить у регіонах, що межують із Білоруссю.

Відповідно до легенди, військові відпрацьовують інженерне облаштування оборонних позицій, а саме — мінування територій. Також бійці тренуються звільняти території, захоплені ворогом, і відбивати контрнаступ противника.

Фото: Facebook/МВД Украiни

Підрозділи спеціального призначення відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію озброєних груп і ДРГ.

У пресслужбі наголошують, що така тактико-спеціальна підготовка потрібна для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС.

[ + – ] У межах навчань підрозділи МВС і військові відпрацьовують мінування територій Фото: Facebook/МВД Украiни

Нагадаємо, 8 вересня в Білорусі стартували навчання, в межах яких білоруські військові збираються відпрацьовувати ведення бойових дій зі "звільнення захоплених територій".

Український Генштаб, зі свого боку, заявив, що під "захопленими територіями" білоруське командування має на увазі Волинську, Рівненську та Житомирську область. Отже, "звільненням" Білорусь насправді може називати захоплення прикордонних регіонів України.