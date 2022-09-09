Использовали детей: ВС РФ заставляли женщин в Рубежном шпионить за украинскими военными, – Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты принуждали жительниц региона работать на них, шантажируя убить детей. Также несовершеннолетних украинцев из области вывозили в Россию, но назвать их количество невозможно.

Российские военные во время активных боев за Рубежное заставляли местных женщин шпионить за позициями ВСУ, шантажируя детьми. Об этом сегодня, 9 сентября, в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ужасные факты были. [Россияне] просто забирали детей у женщин, отправляли на украинские блокпосты для того, чтобы они выясняли, сколько там находится наших военных, сколько и какая техника. Они угрожали, что если женщины не принесут эту информацию, то они либо заберут детей, либо даже убьют их", – рассказала глава ОВА.

Также в Луганской области были случаи, когда несовершеннолетних детей, лишенных родительского попечения, вывозили в РФ, однако назвать их точное число сейчас невозможно.

"К сожалению, мы не можем конкретно подсчитать все, потому что территория оккупирована. Поэтому стопроцентной информации нет. Но у нас есть такие факты, знаем, что больше ста детей вывезли в Россию", – прокомментировал Гайдай.

Ранее мы писали о том, что около 10 тысяч солдат ВС РФ могут попасть в окружение на Харьковском направлении. У российского командования может не оказаться резервных сил для предотвращения "котла".

В ночь с 8 на 9 сентября ВС РФ из тяжелого вооружения обстреляли Бахмут Донецкой области, в результате чего погибли мирные жители. Прифронтовой районный центр последние четыре дня остается без электричества и водоснабжения, которые невозможно восстановить из-за боевых действий.