Використовували дітей: ЗС РФ змушували жінок у Рубіжному шпигунити за українськими військовими, – Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, окупанти змушували мешканок регіону працювати на них, шантажуючи вбити дітей. Також неповнолітніх українців з області вивозили до Росії, але назвати їхню кількість неможливо.

Російські військові під час активних боїв за Рубіжне змушували місцевих жінок шпигувати за позиціями ЗСУ, шантажуючи дітьми. Про це сьогодні, 9 вересня, в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Жахливі факти були. [Росіяни] просто забирали дітей у жінок, відправляли на українські блокпости для того, щоб вони з'ясовували, скільки там перебуває наших військових, скільки і яка техніка. Вони погрожували, що якщо жінки не принесуть цю інформацію, то вони або заберуть дітей, або навіть уб'ють їх", — розповіла голова ОВА.

Також на Луганщині були випадки, коли неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування, вивозили до РФ, проте назвати їх точну кількість зараз неможливо.

"На жаль, ми не можемо конкретно підрахувати все, тому що територію окуповано. Тому стовідсоткової інформації немає. Але ми маємо такі факти, знаємо, що понад сто дітей вивезли до Росії", –- прокоментував Гайдай.

Раніше ми писали про те, що близько 10 тисяч солдатів ЗС РФ можуть потрапити в оточення на Харківському напрямку. У російського командування може не виявитися резервних сил для запобігання "котлу".

У ніч із 8 на 9 вересня ЗС РФ з важкого озброєння обстріляли Бахмут Донецької області, внаслідок чого загинули мирні жителі. Прифронтовий районний центр останні чотири дні залишається без електрики та водопостачання, які неможливо відновити через бойові дії.