Япония построит два самых больших военных корабля со времен Второй мировой войны (фото)

Судна нужны для усиления противоракетной обороны Японии на фоне усиления Китая и Северной Корее.

Министерство обороны Японии планирует два больших военных корабля в рамках инициативы по усилению противоракетной обороны. Об этом сообщает The War Zone.

В бюджете на 2023 год Минобороны Японии запросило 7,1 млрд долларов на строительство двух военных кораблей с водоизмещением около 20 тысяч тонн — это в два раза больше, чем у самых больших эсминцев класса Майя в Силах самообороны Японии. Потенциально судна станут самыми большими кораблями со времен Второй Мировой войны.

Оборонный бюджет Японии в последние годы неуклонно растет из-за быстро развивающейся угрозы от КНДР и Китая. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что введение в строй двух новых кораблей в роли противоракетной обороны позволит эсминцам класса Aegis сосредоточиться на защиты от потенциального китайского вторжения с моря.

[ + – ] Вертолетные эсминцы Izumo

Новые корабли будут иметь длину 210 метров и ширину около 39 метров. Это сопоставимо с вертолетными эсминцами типа Izumo — самыми крупными кораблями японского флота. Их полное водоизмещение составляет 27 000 тонн. На данный момент это пока проект строительства корабля, поэтому цифры могут поменяться. Среди особенностей кораблей будет возможность перехвата гиперзвуковых ракет, которые есть в КНР и РФ. Однако эта возможность будет добавлена в них позднее. Экипаж судна составит 110 человек.

"Мы считаем, что это чрезвычайно важная инициатива по резкому укреплению нашего оборонного потенциала в течение пяти лет", — сказал Хамада.

Ввод в строй суден ожидают в конце 2027 и 2028 годов. На данный момент их внешний вид неизвестен. Некоторые концепты показывали корабли на базе катамарана, чтобы повысить стабильность судна.

Напомним, Япония улучшит крылатые ракеты, чтобы защищаться от Китая. Снаряды будут долетать до КНДР и Китая.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает патрулирование Тайваня новейшими субмаринами со сверхзвуковыми ракетами на борту.