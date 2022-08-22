Япония улучшит крылатые ракеты, чтобы защититься от Китая (фото)

Снаряды будут долетать до прибрежных районов Северной Кореи и Китая, их разместят на островах Нансэй и Кюсю. Военные сделают возможным пуск ракет с кораблей и истребителей.

Япония хочет развернуть более 1 000 улучшенных крылатых ракет большой дальности из-за китайской угрозы на Тайване. Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на нескольких правительственных чиновников.

Ракеты в основном нацелят с островов Нансэй и Кюсю. Новые технологии увеличат дальность запуска ракет противокорабельных береговых комплексов Type 12 со 100 до примерно 1000 километров.

Снаряды будут долетать до прибрежных районов Северной Кореи и Китая. Военные модернизируют их, чтобы запускать не только с кораблей, но и с истребителей.

[ + – ] Ракетная установка Тype 12 в лагере cухопутных Вооруженных сил Японии

Усовершенствованную версию наземного базирования планируют развернуть в 2024 году — на 2 года раньше, чем планировали. Министерство обороны Японии планирует создать систему поддержки и включить все расходы в бюджетную заявку на 2023 финансовый год.

Япония, как пишет издание, еще не развертывала ракеты большой дальности для атак наземных объектов.

По данным Пентагона и других источников, Китай имеет около 1900 баллистических ракет средней дальности наземного базирования и около 300 крылатых ракет, которыми можно атаковать Японию.

У Северной Кореи есть сотни баллистических ракет. Две страны разрабатывают гиперзвуковое оружие, летящее по нестандартным траекториям, его трудно перехватить.

Ракетная проблема Японии

Проблема с модернизацией ракет приобрела актуальность после первого запуска Китаем 5 баллистических ракет в воды префектуры Окинава в начале августа, сообщило издание Japan Times.

Запуски ракет стали были частью масштабных военных учений вокруг Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Токио резко осудило китайские учения.

[ + – ] Япония готова укрепить оборонный потенциал за 5 лет

У Японии нет ракет большей дальности, сейчас правительство займется созданием контрударного потенциала, чтобы в случае необходимости поражать вражеские базы и центры управления, отметили журналисты.

Ожидается, что скоро решение включат в пересмотренную стратегию национальной безопасности страны. Критики инициативы говорят, что приобретение контрударных ракет станет отклонением от традиционного образа Японии как страны-пацифиста, ориентированной исключительно на оборону.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида неоднократно заявлял, что Япония готова значительно укрепить оборонный потенциал в течение 5 лет.

Напомним, что китайская армия хотела отправить часть солдат в Россию на учения "Восток-2022". Министерство обороны КНР завило, что это никак не связано с международной и региональной ситуацией.

Китай продолжает патрулирование Тайваня новейшими субмаринами со сверхзвуковыми ракетами на борту.

СМИ ранее писали, что китайские власти планируют "перевоспитывать" жителей Тайваня после военного вторжения. Граждан хотят сделать более патриотически настроенными.