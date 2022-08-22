Японія покращить крилаті ракети, щоб захиститися від Китаю (фото)

Снаряди долітатимуть до прибережних районів Північної Кореї та Китаю, їх розмістять на островах Нансей і Кюсю. Військові уможливлять пуск ракет із кораблів і винищувачів.

Японія хоче розгорнути понад 1 000 покращених крилатих ракет великої дальності через китайську загрозу на Тайвані. Про це пише японська газета Yomiuri з посиланням на кількох урядовців.

Ракети в основному націлять із островів Нансей і Кюсю. Нові технології збільшать дальність запуску ракет протикорабельних берегових комплексів Type 12 зі 100 до 1000 кілометрів.

Снаряди долітатимуть до прибережних районів Північної Кореї та Китаю. Військові модернізують їх, щоб запускати не лише з кораблів, а й із винищувачів.

[ + – ] Ракетна установка Тype 12 у таборі сухопутних Збройних сил Японії

Удосконалену версію наземного базування планують розгорнути у 2024 році — на 2 роки раніше, ніж планували. Міністерство оборони Японії планує створити систему підтримки та включити всі витрати в бюджетну заявку на 2023 фінансовий рік.

Японія, як пише видання, ще не розгортала ракети великої дальності атак наземних об'єктів.

За даними Пентагону й інших джерел, Китай має близько 1900 балістичних ракет середньої дальності наземного базування та близько 300 крилатих ракет, якими можна атакувати Японію.

Північна Корея має сотні балістичних ракет. Дві країни розробляють гіперзвукову зброю, що летить нестандартними траєкторіями, її важко перехопити.

Ракетна проблема Японії

Проблема з модернізацією ракет набула актуальності після першого запуску Китаєм 5 балістичних ракет у води префектури Окінава на початку серпня, повідомило видання Japan Times.

Запуски ракет стали частиною масштабних військових навчань навколо Тайваню у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. Токіо різко засудило китайські навчання.

[ + – ] Японія готова зміцнити оборонний потенціал за 5 років

Японія не має ракет більшої дальності, зараз уряд займеться створенням контрударного потенціалу, щоб у разі потреби вражати ворожі бази та центри управління, зазначили журналісти.

Очікується, що незабаром рішення включать у переглянуту стратегію національної безпеки країни. Критики ініціативи кажуть, що придбання контрударних ракет стане відхиленням від традиційного образу Японії як країни-пацифіста, яка орієнтована виключно на оборону.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда неодноразово заявляв, що Японія готова значно зміцнити оборонний потенціал протягом 5 років.

Нагадаємо, що китайська армія хотіла відправити частину солдатів у Росію на навчання "Схід-2022". Міністерство оборони КНР зауважило, що це ніяк не пов'язано з міжнародною та регіональною ситуацією.

Китай продовжує патрулювання Тайваню новітніми субмаринами з надзвуковими ракетами на борту.

ЗМІ раніше писали, що китайська влада планує "перевиховувати" жителів Тайваню після військового вторгнення. Громадян хочуть зробити патріотичнішими.