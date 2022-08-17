Китай надішле війська до Росії для участі в навчаннях

Відправлення китайських військових на територію РФ "не має нічого спільного з теперішньою ситуацією", запевнили в Міноборони КНР. У маневрах також візьмуть участь війська Індії, Білорусі та інших країн.

Народно-визвольна армія Китаю найближчим часом відправить частину своїх військ до Росії для участі у навчаннях "Схід-2022". Разом із російськими та китайськими військовими у маневрах залучать війська Індії, Білорусі, Таджикистану, Монголії та інших країн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Китаю від 17 серпня.

У китайському відомстві заявили, що метою навчань стане поглиблення співпраці зі Збройними силами країн-учасниць маневрів, підвищення рівня координації та покращення здібностей протистояти різним загрозам.

"Це не має нічого спільного з теперішньою міжнародною та регіональною ситуацією", — заявили в Міноборони КНР.

Нагадаємо, навчання "Схід-2022" пройдуть на 13 полігонах з 30 серпня по 5 вересня. Білорусь має намір відправити туди 250 своїх вояків. Маневри відбудуться на 13 полігонах Східного військового округу РФ. У Міністерстві оборони Росії запевняють, що навчання не мають стосунку до повномасштабної війни проти України.

Зазначимо, що російські війська сконцентрували свої війська на території Білорусі перед початком повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого у межах навчань "Союзна рішучість".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність провести прямі переговори з лідером КНР Сі Цзіньпін для закінчення російського повномасштабного вторгнення.