Техніка та військові намети: нові знімки військ біля українських кордонів у Білорусі

Росія продовжує перекидати свої сили до Білорусі, на військовій базі з'явився польовий шпиталь. Війська перебувають після рішення продовжити навчання "Союзна рішучість-2022".

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки військової техніки та наметів у Білорусі на кордоні з Україною. Про це повідомляє Reuters.

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Нові супутникові знімки показують військовий табір на півдні Білорусі неподалік кордонів із Україною в Мозирі.

[ + – ] Військова база неподалік Мозиря, Білорусь Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Також зазначається, що у військовий гарнізон було додано польовий госпіталь. Крім цього, американська компанія повідомляє про тягачі важкої техніки. Їх використовують для транспортування танків, артилерії й іншої бронетехніки. Зафіксували нові місця дислокацій військ на заході Росії.

При цьому Reuters додали, що їм не вдалося незалежно перевірити супутникові знімки.

Також у Гомельській області зафіксували аеродром, на яких стоїть близько 30 російських бойових вертольотів Ка-52 "Алігатор" і Мі-24П. Вони розташовані за 30 км від українського кордону.

[ + – ] Гелікоптери в Гомельській області Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 лютого в Білорусі анонсували перекидання додаткових військ до кордонів у межах посилення охорони кордонів Союзної держави. Раніше в Білорусі зафіксували близько 100 одиниць бойової техніки. Частина з них розташована за 50 км від України.

Також Росія розгорнула польові медичні табори в Білорусі.