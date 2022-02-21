У Білорусі анонсували перекидання додаткових військ до кордонів

За словами замкомандувача ВПС Андрія Лук'яновича, буде посилено кордон не лише сухопутної частини, а й повітряного простору.

Замкомандувача Військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі Андрій Лук'янович розповів про посилення охорони кордонів Союзної держави в межах перевірки сил реагування. Про це повідомляє інформагенція Белта.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Ми вже знаємо, що буде створено додаткові угруповання вздовж кордонів, буде посилено охорону наших кордонів, зокрема в повітряному просторі", — заявив Лук'янович.

За словами заступника командира, наступні етапи були заплановані в штабах Білорусі та Росії, але про них заявлять пізніше. Ця перевірка проходитиме в обсягах, які будуть розплановані начальниками генеральних штабів.

Подальші дії відбуваються у межах навчань "Союзної рішучості-2022", які вирішили продовжити через "загострення на Донбасі". За планом вони мали завершитися 20 лютого.

Начальник генштабу Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич заявив, що російські війська повернуться до Росії, коли "для цього з'явиться об'єктивна необхідність".

Нагадаємо, біля кордонів України Росія зосередила майже 100 одиниць бойової авіації. Частина з них знаходиться у Білорусі за 50 км від української території. Після заяви про продовження навчань "Союзна рішучість" у Прип'яті знову з'явився понтонний міст через річку Прип'ять за 4 км від України.

Фокус писав про те, що Росія почала розгортати польові медичні табори в Білорусі. Уперше за час маневрів на карті було помічено польовий медтабір.