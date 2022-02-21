В Беларуси анонсировали переброску дополнительных войск к границам

По словам замкомандующего ВВС Андрея Лукьяновича, будет усилена граница не только сухопутной части, но и воздушного пространства.

Замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович рассказал об усилении охраны границ Союзного государства в рамках проверки сил реагирования. Об этом сообщает информагенство Белта.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Мы уже знаем, что будут созданы дополнительные группировки вдоль границ, будет усилена охрана наших границ, в том числе в воздушном пространстве", — заявил Лукьянович.

По словам замкомандующего, следующие этапы были запланированы в штабах Беларуси и России, но о них заявят позже. Эта проверка будет проходить в объемах, которые будут распланированы начальниками генеральных штабов.

Дальнейшие действия проходят в рамках учений "Союзной решимости-2022", которые решили продлить из-за "обострения на Донбассе". По плану они должны были завершиться 20 февраля.

Начальник генштаба Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что российские войска вернутся в Россию, когда "этому появится объективная необходимость".

Напомним, у границ Украины Россия сосредоточила около 100 единиц боевой авиации. Часть из них находится в Беларуси в 50 км от украинской территории. После заявления о продлении учений "Союзная решимость", в Припяти вновь появился понтонный мост через реку Припять в 4 км от Украины.

Фокус писал о том, что Россия начала разворачивать полевые медицинские лагеря в Беларуси. Впервые за время маневров на карте был замечен полевой медлагерь.