Техника и военные палатки: новые снимки войск у украинских границ в Беларуси

Россия продолжает перебрасывать свои силы в Беларусь, на военной базе появился полевой госпиталь. Войска прибывают после решения продолжить учения "Союзная решимость-2022".

Компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки военной техники и палаток в Беларуси на границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

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Новые спутниковые снимки показывают военный лагерь на юге Беларуси неподалеку от границ с Украиной в Мозыре.

[ + – ] Военная база недалеко от Мозыря, Беларусь Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Также указывается, что в военный гарнизон был добавлен полевой госпиталь. Кроме этого, американская компания сообщает о тягачах тяжелой техники. Их используют для транспортировки танков, артиллерии и другой бронетехники. Зафиксировали новые места дислокаций войск на западе России.

При этом в Reuters добавили, что им не удалось независимо проверить спутниковые снимки.

Также в Гомельской области зафиксировали аэродром, на которых стоит около 30 российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24П. Они находятся в 30 км от украинской границы.

[ + – ] Вертолеты в Гомельской области Фото: скриншот

Напомним, 21 февраля в Беларуси анонсировали переброску дополнительных войск к границам в рамках усилении охраны границ Союзного государства. Ранее в Беларуси зафиксировали около 100 единиц боевой техники. Часть из них находится в 50 км от Украины.

Также Россия развернула полевые медицинские лагеря в Беларуси.