Китай пошлет войска в Россию для участия в учениях

Отправка китайских военных на территорию РФ "не имеет ничего общего с текущей ситуацией", заверили в Минобороны КНР. В маневрах также примут участие войска Индии, Беларуси и других стран.

Народно-освободительная армия Китая в ближайшее время отправит часть своих войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022". Вместе с российскими и китайскими военными в маневрах будут задействованы войска Индии, Беларуси, Таджикистана, Монголии и других стран. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Китая от 17 августа.

В китайском ведомстве заявили, что целью учений станет углубление сотрудничества с Вооруженными силами стран-участниц манеров, повышение уровня координации и улучшение способностей противостоять различным угрозам.

"Это не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией", — заявили в Минобороны КНР.

Напомним, учения "Восток-2022" пройдут на 13 полигонах с 30 августа по 5 сентября. Беларусь намерена отправить туда 250 своих солдат. Маневры пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ. В Министерстве обороны России уверяют, что учения не имеют отношения к полномасштабной войне против Украины.

Отметим, что российские войска сконцентрировали свои войска на территории Беларуси перед началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля в рамках учений "Союзная решимость".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости провести прямые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином для окончания российского полномасштабного вторжения.