Зеленский ищет переговоров с Си Цзиньпином, чтобы тот надавил на Путина

После начала полномасштабной войны Офис президента просил китайскую сторону о переговорах, однако они так и не состоялись.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости провести прямые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином для окончания российского полномасштабного вторжения. Офис президента запрашивал у китайской стороны разговор между двумя лидерами стран, однако с 24 февраля он так и не состоялся. Об этом Зеленский рассказал в интервью South China Morning Post.

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что она может политически, экономически влиять на Россию. Китай (также) является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Я хотел бы поговорить напрямую (с Си Цзиньпином)… Мы официально просили о разговоре, но у нас с Китаем их не было", — сказал президент.

Зеленский заявил, что Китай мог бы "прийти и поставить РФ на место", поэтому ему хочется, чтобы Пекин пересмотрел свое отношение к государству-агрессору.

В частности, украинский лидер указал, что Россия в случае лишения доступа к китайскому рынку, почувствовала бы себя в полной экономической изоляции: "Это то, что может сделать Китай — ограничить торговлю (с Россией) до окончания войны".

Также Зеленский добавил, что, по его мнению, Китай и Украина разделяют похожие ценности, такие как любовь к семье и детям.

"Все любят своих детей. Все хотят жить в мире, хотят иметь хоть какую-то стабильность", — сказал президент.

Напомним, по данным американских СМИ, с начала вторжения в Украину Китай начал поставлять РФ больше электроники, которая помогает россиянам вести войну.

16 июня спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Китай фактически стал на сторону России в вопросе полномасштабной войны против Украины.