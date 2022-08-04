Зеленський шукає переговорів із Сі Цзіньпіном, щоб той натиснув на Путіна

Після початку повномасштабної війни Офіс Президента просив китайську сторону про переговори, проте вони так і не відбулися.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність провести прямі переговори з лідером КНР Сі Цзіньпін для закінчення російського повномасштабного вторгнення. Офіс Президента запитував у китайської сторони розмову між двома лідерами країн, проте з 24 лютого вона так і не відбулася. Про це розповів Зеленський в інтерв'ю South China Morning Post.

"Це дуже сильна держава. Це потужна економіка... Отже, вона може політично, економічно впливати на Росію. Китай (також) є постійним членом Ради Безпеки ООН. Я хотів би поговорити безпосередньо (з Сі Цзіньпіном)... Ми офіційно просили про розмову, але у нас із Китаєм їх не було", — сказав президент.

Зеленський заявив, що Китай міг би "прийти та поставити РФ на місце", тому йому хочеться, щоб Пекін переглянув своє ставлення до держави-агресора.

Зокрема, український лідер зазначив, що Росія у разі позбавлення доступу до китайського ринку відчула б себе у повній економічній ізоляції: "Це те, що може зробити Китай, — обмежити торгівлю (з Росією) до закінчення війни".

Також Зеленський додав, що, на його думку, Китай та Україна поділяють схожі цінності, такі як любов до сім'ї та дітей.

"Всі люблять своїх дітей. Усі хочуть жити у мирі, хочуть мати хоч якусь стабільність", — сказав президент.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, з початку вторгнення в Україну Китай почав постачати РФ більше електроніки, яка допомагає росіянам вести війну.

16 червня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Китай фактично став на бік Росії у питанні повномасштабної війни проти України.