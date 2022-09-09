Японія побудує два найбільші військові кораблі з часів Другої світової війни (фото)

Судна потрібні для посилення протиракетної оборони Японії на тлі посилення Китаю і Північної Кореї.

Міністерство оборони Японії планує два великі військові кораблі в межах ініціативи щодо посилення протиракетної оборони. Про це повідомляє The War Zone.

У бюджеті на 2023 рік Міноборони Японії запросило 7,1 млрд доларів на будівництво двох військових кораблів із водотоннажністю приблизно 20 тисяч тонн — це вдвічі більше, ніж найбільші есмінці класу Майя в Силах самооборони Японії. Потенційно судна стануть найбільшими кораблями з часів Другої світової війни.

Оборонний бюджет Японії в останні роки неухильно зростає через загрозу, що швидко розвивається від КНДР і Китаю. Міністр оборони Ясукадзу Хамада заявив, що введення в стрій двох нових кораблів у ролі протиракетної оборони дозволить есмінцям класу Aegis зосередитися на захисті від потенційного китайського вторгнення з моря.

[ + – ] Вертолітні есмінці Izumo

Нові кораблі матимуть довжину 210 метрів і ширину приблизно 39 метрів. Це можна порівняти з вертолітними есмінцями типу Izumo — найбільшими кораблями японського флоту. Їх повна водотоннажність складає 27 000 тонн. Наразі це поки що проєкт будівництва корабля, тому цифри можуть змінитися. Серед особливостей кораблів буде можливість перехоплення гіперзвукових ракет, які є у КНР та РФ. Однак ця можливість буде додана до них пізніше. Екіпаж судна становитиме 110 осіб.

"Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива ініціатива щодо різкого зміцнення нашого оборонного потенціалу протягом п'яти років", — сказав Хамада.

Введення в стрій суден очікують наприкінці 2027 та 2028 років. Наразі їх зовнішній вигляд невідомий. Деякі концепти показували кораблі на базі катамарану, щоб підвищити стабільність судна.

Нагадаємо, Японія покращить крилаті ракети, щоб захищатися від Китаю. Снаряди долітатимуть до КНДР та Китаю.

Раніше повідомлялося, що Китай продовжує патрулювання Тайваню новітніми субмаринами із надзвуковими ракетами на борту.