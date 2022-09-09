Три проблемы: что нужно Украине для получения американских истребителей F-15 и F-16

По словам спикера Командования ВВС Юрия Игната, в армии на данный момент нет обученных летчиков и военных инженеров.

Украинская армия нуждается в американских истребителях F-16 или F-15. Однако перед получением истребителей есть ряд проблем, которые нужно решить. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

По словам Игната, на данный момент украинские летчики не проходят обучения на американских истребителях F-15 и F-16. В США выделили 100 млн долларов на обучение, но прежде чем к нему приступить ВВС нужно определиться с типом самолетов. При этом кандидаты со знанием языка и определенным опытом для освоения западных самолетов есть.

Истребители — это самое технологичное из того, что Украина может получить от партнеров. Это долгий процесс, своеобразная "вишенка на торте". В пример Юрий Игнат приводит Словакию. Сейчас она передает Украине МиГ-29, но на F-16 в ВВС ждали 6 лет. Страны буквально выстраиваются в очереди, чтобы получить истребители.

Спикер Командования ВВС назвал три сложности, которые нужно разрешить перед получением истребителей:

обучение летчиков

обучение обеспечивающих специалистов — военных инженеров

адаптация аэродромов

"Вместо бетонного покрытия, которое есть у нас, нужно проложить искусственное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по совершенствованию нашей инфраструктуры под западную технику", — сообщил Игнат.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что ВВС могут получить не только F-16, но и европейские Eurofighter или французские Rafale. При этом для освоения F-15, F-16 нужно будет до полугода.