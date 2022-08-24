F-16, Eurofighter или Rafale: какие истребители может получить Украина (фото)

Несмотря на все попытки ВС РФ уничтожить украинскую боевую авиацию, самолеты до сих пор выполняют задачи. Однако их возможности ниже российских, поэтому для завоевания господства в небе, ВВС Украины нуждается в более современной технике.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении украинской авиации, однако несмотря на все эти заявления ВВС Украины продолжают выполнять задачи. Сейчас встал вопрос о переходе на западные образцы, чтобы заменить устаревающие МиГи и Сушки. Возможные варианты замены назвал военный эксперт Михаил Жирохов.

Благодаря коррупции в ВС РФ и низкой координации в первые дни вторжения, российской авиации не удалось достичь полного контроля над небом. Украинская боевая авиация хоть и уступает российской в возможностях, но продолжает выполнять боевые задачи. Вместе с тем есть проблема в дефиците запчастей, недостатка летчиков и технического персонала. Самолеты смогли отбить первые атаки российских войск, но не могут завоевать преимущество в небе.

Какие боевые самолеты может получить Украина?

Жирохов сразу отмечает, что украинская армия не получит новейшие и самые технологичные самолеты по типу F-35, F/A-18 Super Hornet или F-22. Их мало, они слишком дорогие и поэтому их не стоит рассматривать как вариант для ВВС Украины. На сегодняшний день стоит рассматривать пять вариантов, на которые могут перейти летчики:

F-15

F-16

Saab Gripen

Dassault Rafale

Eurofighter Typhoon

Все эти воздушные судна являются многоцелевыми самолетами. Их достаточно много, чтобы передача бортов в Украину не поставила под угрозу боеспособность стран-доноров.

Почему не стоит рассматривать штурмовик A-10 Thunderbolt II?

Военный эксперт отмечает, что рассматривать вариант с передачей штурмовика A-10 Thunderbolt II не стоит. Его никогда не передавали в третьи страны. Он будет требовать целый ряд политических решений для передачи. Украинские летчики дали четко понять, что они заинтересованы в многоцелевых истребителях, а не в узконаправленных штурмовиках.

F-15 Eagle

Американский самолет, который несмотря на 50-летнюю историю все еще остается высококлассным истребители для господства в воздухе. Он способен развивать скорость до 2,5 Маха, а на его счету свыше 100 сбитых целей без потерь. Он считается лучшим самолетом времен холодной войны.

США с 2025 года планирует выводить истребители с эксплуатации, таким образом их можно будет передать Украине.

F-16 Fighting Falcon

Истребитель, который отличается низкой стоимостью и высокой маневренностью. Используется многими армиями мира. Максимальная скорость — 2,05 Маха. Это самолеты, которые можно поставить в Украину с наименьшими сроками. Интерес в них проявили украинские ВВС, вдобавок в США имеется большое количество F-16, которые находятся на хранении.

Saab Gripen

Шведский истребитель с крайне низкой ценой. С момента своего первого полета в 1988 году прошел множество модернизаций. Последняя из них отличается новым двигателем, который позволяет развивать скорость до 2 Махов, авионикой и возможностью работы с различными боеприпасами. По сути после модернизации самолет стал 4,5 поколения.

[ + – ] Saab Gripen

Dassault Rafale

В ходе разработки европейского истребителя Typhoon, Франция покинула разработку и начала разработку своего варианта самолета. Сейчас это основной истребитель ВВС Франции, он активно экспортируется в другие страны. До полномасштабной войны СМИ писали, что Макарон предложит Украине приобретение истребителей Rafale.

[ + – ] Dassault Rafale Фото: Википедия

Eurofighter Typhoon

Истребитель, который впервые поднялся в небо в 1994 году. Это совместный продукт Великобритании, Испании, Германии и Италии. Он является заменой всевозможным перехватчикам малой дальности и штурмовикам. Военный эксперт отмечает, что он превышает по эффективности F-15 и российские Су-27. Максимальная скорость — 1,5 Маха.

[ + – ] Eurofighter Typhoon

Напомним, в ВВС Украины заявили, что для освоения американских истребителей уйдет до полу года обучения.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что Украина получит F-16 и F-15, в США уже есть выделенные деньги для этого.