F-16, Eurofighter чи Rafale: які винищувачі може отримати Україна (фото)

Попри всі спроби ЗС РФ знищити українську бойову авіацію, літаки досі виконують завдання. Однак їхні можливості нижчі за російські, тому для завоювання панування в небі, ВПС України потребують сучаснішої техніки.

У Міноборони РФ неодноразово заявляли про знищення української авіації, проте попри всі ці заяви ВПС України продовжують виконувати завдання. Зараз постало питання про перехід на західні зразки, щоб замінити старі МіГи та Сушки. Можливі варіанти заміни назвав військовий експерт Михайло Жирохов.

Завдяки корупції у ЗС РФ та низькій координації у перші дні вторгнення, російській авіації не вдалося досягти повного контролю над небом. Українська бойова авіація хоч і поступається російській у можливостях, але продовжує виконувати бойові завдання. Водночас є проблема у дефіциті запчастин, нестачі льотчиків та технічного персоналу. Літаки змогли відбити перші атаки російських військ, але не можуть здобути перевагу в небі.

Які бойові літаки може одержати Україна?

Жирохов відразу зазначає, що українська армія не отримає найновіші та найтехнологічніші літаки на кшталт F-35, F/A-18 Super Hornet або F-22. Їх мало, вони надто дорогі, і тому їх не варто розглядати як варіант для ВПС України. На сьогодні варто розглядати п'ять варіантів, на які можуть перейти льотчики:

F-15

F-16

Saab Gripen

Dassault Rafale

Eurofighter Typhoon

Усі ці повітряні судна є багатоцільовими літаками. Їх доволі багато, щоб передача бортів в Україну не поставила під загрозу боєздатність країн-донорів.

Чому не слід розглядати штурмовик A-10 Thunderbolt II?

Військовий експерт зазначає, що розглядати варіант із передачею штурмовика A-10 Thunderbolt II не варто. Його ніколи не передавали до третіх країн. Він вимагатиме цілу низку політичних рішень для передачі. Українські льотчики дали чітко зрозуміти, що вони зацікавлені у багатоцільових винищувачах, а не у вузькоспрямованих штурмовиках.

F-15 Eagle

Американський літак, який попри 50-річну історію, все ще залишається висококласним винищувачем для панування в повітрі. Він здатний розвивати швидкість до 2,5 маху, а на його рахунку понад 100 збитих цілей без втрат. Він вважається найкращим літаком часів холодної війни.

США з 2025 року планують виводити винищувачі з експлуатації, так їх можна буде передати Україні.

F-16 Fighting Falcon

Винищувач, який відрізняється низькою вартістю та високою маневреністю. Його використовують багато армій світу. Максимальна швидкість — 2,05 Маха. Це літаки, які можна поставити в Україну із найменшими термінами. Інтерес у них виявили українські ВПС, до того ж у США є велика кількість F-16, що знаходяться на зберіганні.

Saab Gripen

Шведський винищувач із вкрай низькою ціною. З моменту першого польоту в 1988 році пройшов безліч модернізацій. Остання з них відрізняється новим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість до 2 махів, авіонікою та можливістю роботи з різними боєприпасами. По суті, після модернізації літак став 4,5 покоління.

[ + – ] Saab Gripen

Dassault Rafale

Під час розробки європейського винищувача Typhoon Франція покинула розробку і почала роботу над своїм варіантом літака. Нині це основний винищувач ВПС Франції, його активно експортують до інших країн. До повномасштабної війни ЗМІ писали, що Макрон запропонує Україні придбання винищувачів Rafale.

[ + – ] Dassault Rafale Фото: Вiкiпедiя

Eurofighter Typhoon

Винищувач, який уперше піднявся у небо 1994 року. Це спільний продукт Великобританії, Іспанії, Німеччини та Італії. Він є заміною різним перехоплювачам малої дальності та штурмовикам. Військовий експерт зазначає, що він перевищує ефективність F-15 і російські Су-27. Максимальна швидкість — 1,5 маха.

[ + – ] Eurofighter Typhoon

Нагадаємо, у ВПС України заявили, що для освоєння американських винищувачів піде до пів року навчання.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що Україна отримає F-16 та F-1 5, у США вже є виділені гроші для цього.