В Великобритании оценили вероятность вступления главного союзника Путина в войну с Украиной

Аналитики считают, что Путин оказывает сильное давление на Лукашенко, чтобы тот отправил свою армию в наступление на Киев или другие северные регионы Украины.

Маловероятно, что главный союзник в войне против Украины самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправит свою армию в бой. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании.

Отметим, что еще в четверг, 8 сентября, Министерство обороны Беларуси объявило о том, что начинает военные учения, которые предназначены для отработки "освобождения территории, временно оккупированной противником". Учения продлятся до 14 сентября недалеко от города Брест, что рядом с границей с Польшей, а также вокруг Минска и на северо-востоке Витебской области.

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует малая вероятность того, что они перебросили свои силы в Украину", — написало министерство обороны Великобритании в пятничной разведывательной сводке.

В сообщении также говорится, что маловероятно, что новые учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне.

Как пишет издание Newsweek, Лукашенко не вводил войска в Украину, однако позволил президенту РФ Владимиру Путину разместить на территории Беларуси свои войска, чтобы те потом начали неудачное наступление на Киев.

Журналисты напомнили, что Путин на двустороннем форуме в белорусском городе Гродно в июле заявил, что "беспрецедентные" санкции, введенные против России и Беларуси в ответ на вторжение в Украину, подталкивают две страны к "объединению".

При этом Путин хочет, чтобы Лукашенко принял более активное участие в войне. В этом уверен бывший советник армии США Марк Войгер. Он заявил, что Путин, скорее всего, оказывает давление на Беларусь, подталкивая Лукашенко в этом направлении.

Ранее Фокус писал, что Арестович заявил, что ВСУ взяли в плен слишком много россиян. По словам советника ОП, россиян на Харьковском направлении постиг настоящий коллапс. Они потеряли большое количество военной техники, боеприпасов и личного состава.

Еще напомним, что в Госдепе раскритиковали "могущество" российской армии. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что нападение на Украину должно было показать силу армии РФ. Однако на деле Москва теперь вынуждена просить помощи у Ирана и Северной Корее.