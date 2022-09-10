У Великій Британії оцінили ймовірність вступу головного союзника Путіна у війну з Україною

Аналітики вважають, що Путін чинить сильний тиск на Лукашенка, щоб той відправив свою армію у наступ на Київ чи інші північні регіони України.

Малоймовірно, що головний союзник у війні проти України самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправить свою армію у бій. Про це заявили у міністерстві оборони Великобританії.

Зазначимо, що ще в четвер, 8 вересня, Міністерство оборони Білорусі оголосило про те, що розпочинає військові навчання, призначені для відпрацювання "звільнення території, тимчасово окупованої противником". Навчання триватимуть до 14 вересня недалеко від міста Брест, що поряд із кордоном з Польщею, а також навколо Мінська та на північному сході Вітебської області.

"Хоча використання Росією білоруської території відіграло важливу роль у невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує мала ймовірність того, що вони перекинули свої сили в Україну", — написало міністерство оборони Великобританії у розвідувальному звіті п'ятниці. .

У повідомленні також йдеться про те, що малоймовірно, що нові навчання є ознакою підготовки до безпосередньої участі Білорусі у війні.

Як пише видання Newsweek, Лукашенко не вводив війська в Україну, проте дозволив президенту РФ Володимиру Путіну розмістити на території Білорусі свої війська, щоб ті потім розпочали невдалий наступ на Київ.

Журналісти нагадали, що Путін на двосторонньому форумі у білоруському місті Гродно у липні заявив, що "безпрецедентні" санкції, введені проти Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну, підштовхують дві країни до "об'єднання".

При цьому Путін хоче, щоб Лукашенко взяв активнішу участь у війні. У цьому впевнений колишній радник армії США Марк Войгер. Він заявив, що Путін, швидше за все, чинить тиск на Білорусь, підштовхуючи Лукашенка у цьому напрямі.

Раніше Фокус писав, що Арестович заявив, що ЗСУ взяли в полон дуже багато росіян. За словами радника ВП, росіян на Харківському напрямку спіткав справжній колапс. Вони втратили велику кількість військової техніки, боєприпасів та особового складу.

Ще нагадаємо, що у Держдепі розкритикували "могутність" російської армії. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що напад на Україну мав показати силу армії РФ. Однак насправді Москва тепер змушена просити допомоги в Ірану та Північній Кореї.