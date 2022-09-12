Будет система Topaz: стали известны первые детали локализации САУ К9 для Польши

Польская армия получит до 670 САУ в модификации K9A1 и K9PL. Выполнение контракта займет 4 года.

Польская компания WB Electronics подписала соглашение с компанией Hanwha Defence на установку в южнокорейские САУ К9 автоматизированную систему управления огнем Topaz. Об этом сообщает профильное издание Defence 24.

Само соглашение было подписано еще 7 сентября. Его стоимость составляет 139,5 млн долларов. Отмечается, что информация о сделке появилась в отчете польского концерна WB Electronics. Договор будет действовать до конца гарантийного периода — еще 3 года с момента получения всех самоходных установок.

Реализация контракта на поставку южнокорейских САУ в Польшу займет 4 года. Завершение поставок ожидается в 2026 году. Польская компания будет выступать субподрядчиком. Они должны будут поставить свои системы до 1 квартала 2026 года.

Сперва К9А1 будут получать систему Topaz, а затем на следующих этапах гаубицы оснастят инерциальной системой навигации как у САУ "Краб". Всего польская армия получит до 672 САУ К9А1 и К9PL. Контракт обойдется Польше в 2,4 млрд долларов. Первые САУ поступят в 11-й артиллерийский полк в Венгожево.

Напомним, Польша закупает у Южной Кореи почти 400 танков и САУ на 5,8 млрд долларов. Также польские ВВС получат 48 истребителей FA-50.