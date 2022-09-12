Буде система Topaz: стали відомі перші деталі локалізації САУ К9 для Польщі

Польська армія отримає до 670 САУ у модифікації K9A1 та K9PL. Виконання контракту триватиме 4 роки.

Польська компанія WB Electronics підписала угоду з компанією Hanwha Defence на встановлення в південнокорейські САУ К9 автоматизованої системи управління вогнем Topaz. Про це повідомляє профільне видання Defence 24.

Сама угода підписана ще 7 вересня. Її вартість становить 139,5 млн доларів. Зазначається, що інформація про угоду з'явилася у звіті польського концерну WB Electronics. Договір діятиме до кінця гарантійного періоду — ще три роки з моменту отримання всіх самохідних установок.

Реалізація контракту на постачання південнокорейських САУ до Польщі триватиме 4 роки. Завершення постачання очікується у 2026 році. Польська компанія виступатиме субпідрядником. Вони мають поставити свої системи до 1 кварталу 2026 року.

Спершу К9А1 отримуватимуть систему Topaz, а потім на наступних етапах гаубиці оснастять інерційною системою навігації, як у САУ "Краб". Загалом польська армія отримає до 672 САУ К9А1 та К9PL. Контракт коштуватиме Польщі 2,4 млрд доларів. Перші САУ надійдуть до 11 артилерійського полку у Венґожеві.

Нагадаємо, Польща закуповує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на 5,8 млрд доларів. Також польські ВПС отримають 48 винищувачів FA-50.