В Москве возле здания Госдумы поставили фонтан, посвященный "истории футбола Донбасса", который является точной копией гранитного мяча на территории Донбасс-Арены.

В сети публикуют фотографии фонтана-мяча с надписью "Шахтер Донецк", который установили в Москве возле здания Госдумы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

В своем сообщении Исмагилов написал, что "оккупанты украли у Донбасс-Арены фонтан-мяч, и поставили его копию в Москве возле здания Госдумы".

[ + – ] Фонтан-мяч у Госдумы.

Он сравнил эту ситуацию с кражей унитазов из захваченных россиянами украинских кораблей в самом начале полномасштабной войны.

К слову, позже оказалось, что настоящий фонтан не был украден. В настоящее время он стоит возле Донбасс-Арены на своем месте. Русские просто скопировали его, о чем у себя в Facebook сообщил директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

[ + – ] Гранитный фонтан-мяч в Донецке

В комментариях многие пользователи уже успели высмеять этот инцидент. По мнению людей, Россия лишний раз доказала, что не в состоянии сделать что-то свое. Также некоторые пользователи заявили, что они "как были татаро-монгольским игом, так им и остались".

[ + – ] Комментарии под публикацией Исмагилова.

Ранее мы также сообщали, что донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Подопечные тренера Игора Йовичевича сенсационно выиграли в Германии и как минимум до следующего игрового дня Лиги чемпионов возглавили турнирную таблицу группы F.

После разгрома от "Шахтера" "РБ Лейпциг" уволил тренера Тедеско. Украинская команда уверенно переиграла немцев на их поле. Увольняя наставника команды, президент клуба назвал прошлый сезон самым успешным в истории "Лейпцига".