Поставили копію у Москві: росіяни "вкрали" з Донецька знаменитий фонтан-м'яч (фото)

У Москві біля будівлі Держдуми поставили фонтан присвячений "історії футболу Донбасу", який є точною копією гранітного м'яча на території Донбас-Арени.

У мережі публікують фотографії фонтану-м'яча із написом "Шахтар Донецьк", який встановили у Москві біля будівлі Держдуми. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов.

У своєму повідомленні Ісмагілов написав, що "окупанти вкрали у Донбас-Арени фонтан-м'яч і поставили його копію в Москві біля будівлі Держдуми".

[ + – ] Фонтан-м'яч біля Держдуми

Він порівняв цю ситуацію із крадіжкою унітазів із захоплених росіянами українських кораблів на самому початку повномасштабної війни.

До речі, пізніше виявилося, що справжній фонтан не вкрали. Наразі він стоїть біля Донбас-Арени на своєму місці. Росіяни просто скопіювали його, про що у Facebook повідомив директор департаменту маркетингу і комунікацій ФК "Шахтар" Юрій Свиридов.

[ + – ] Гранітний фонтан-м'яч у Донецьку

У коментарях багато користувачів вже встигли висміяти цей інцидент. На думку людей, Росія вкотре довела, що не в змозі зробити щось своє. Також деякі користувачі заявили, що вони "як були татаро-монгольським ігом, так і залишилися".

[ + – ] Коментарі під публікацією Ісмагілова

Раніше ми також повідомляли, що донецький "Шахтар" обіграв німецький "РБ Лейпциг" із рахунком 4:1. Підопічні тренера Ігоря Йовічевича сенсаційно виграли у Німеччині та як мінімум до наступного ігрового дня Ліги чемпіонів очолили турнірну таблицю групи F.

Після розгрому від "Шахтаря" "РБ Лейпциг" звільнив тренера Тедеско. Українська команда впевнено переграла німців на їхньому полі. Звільняючи наставника команди, президент клубу назвав минулий сезон найуспішнішим в історії "Лейпцигу".