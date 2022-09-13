Оккупанты ограничат выезд из Крыма военнообязанным с 19 сентября, — СМИ

С понедельника покинуть полуостров военнообязанные жители смогут только с разрешения "военкомата". Причина — организация россиянами призыва на оккупированном полуострове.

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Оккупационные власти Крыма намерены ограничить выезд с территории полуострова для военнообязанных жителей с 19 сентября. Об этом со ссылкой на фотографию документа от так называемого военного комиссариата во вторник, 13 сентября сообщает крымское новостное агентство Qirim News.

Судя по снимку предполагаемого документа, "военный комиссариат Крыма" предупредил транспортную компанию "ТРАНСКАРГО" о том, что для обеспечения организации призыва граждан по мобилизации и в связи с "высоким уровнем террористической опасности" с 19 сентября покинуть Крым военнообязанные смогут только при наличии письменного разрешения "военкомата", где должна быть указана дата возвращения на временно оккупированный полуостров.

[ + – ] Предполагаемый документ об ограничении выезда из Крыма

В обращении также говорится, что мобилизация в Крыму проводится согласно указу оккупационного главы полуострова Сергея Аксенова от 30 июня.

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты установили ограничения на передвижение по Керченскому мосту, а представители так называемых властей, сотрудники Федеральной службы безопасности и командиры некоторых воинских частей пытаются срочно вывезти родственников с полуострова и продать жилье. Причиной таких действий стали успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

Ранее журналисты сообщали, что оккупанты готовят курсантов крымских училищ к полномасштабной войне против украинских Вооруженных сил.

Также мы писали о том, что, по данным Генерального штаба ВСУ, командование войск РФ приостанавливает отправку новых подразделений на территорию Украины, так как большое количество российских добровольцев на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины отказываются принимать участие в боевых действиях.