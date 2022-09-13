Окупанти обмежать виїзд із Криму військовозобов'язаним із 19 вересня, — ЗМІ

Із понеділка залишити півострів військовозобов'язані мешканці зможуть лише з дозволу "військкомату". Причина — організація росіянами призову на окупованому півострові.

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Окупаційна влада Криму має намір обмежити виїзд із території півострова для військовозобов'язаних жителів із 19 вересня. Про це з посиланням на фотографію документа від так званого військового комісаріату у вівторок, 13 вересня, повідомляє кримське агентство новин Qirim News.

Судячи зі знімку можливого документа, "військовий комісаріат Криму" попередив транспортну компанію "ТРАНСКАРГО" про те, що для забезпечення організації призову громадян щодо мобілізації та у зв'язку з "високим рівнем терористичної небезпеки" з 19 вересня залишити Крим військовозобов'язані зможуть лише за наявності письмового дозволу "військкомату", де має бути зазначена дата повернення на тимчасово окупований півострів.

[ + – ] Можливий документ про обмеження виїзду з Криму

У зверненні також ідеться, що мобілізація в Криму проводиться згідно з указом окупаційного голови півострова Сергія Аксьонова від 30 червня.

Зі свого боку, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупанти встановили обмеження на пересування Керченським мостом, а представники так званої влади, співробітники Федеральної служби безпеки та командири деяких військових частин намагаються терміново вивезти родичів із півострова та продати житло. Причиною таких дій стали успішні контрнаступні дії Збройних Сил України.

Раніше журналісти повідомляли, що окупанти готують курсантів кримських училищ до повномасштабної війни проти українських Збройних Сил.

Також ми писали про те, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, командування військ РФ призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, оскільки велика кількість російських добровольців на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України відмовляється брати участь у бойових діях.