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Военный Фокус Российско-украинская война

"Успехи ВСУ замалчивают": оккупанты в Крыму начали эвакуировать свои семьи

севастополь, крым, эвакуация населения, крымчане
Так называемые власти оккупированного полуострова вывозят свои семьи, но местным жителям говорят, что опасности нет.

На фоне успехов ВСУ представители так называемой власти оккупированного Крымского полуострова начали тайком эвакуировать свои семьи на территорию России.

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Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Успешные действия защитников Украины заставляют так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию России", — говорится в сообщении украинской разведки.

При этом в ведомстве отмечают, что рядовое местное население продолжают убеждать в том, что находиться в Крыму по-прежнему безопасно. Людей активно "обрабатывают" выгодными для Кремля информационными мантрами, а любую информацию об успехах ВСУ всячески замалчивают.

Местные ставленники Москвы активно выставляют на продажу свое жилье, параллельно запрещая рядовому населению составлять аналогичные договоры о покупке-продаже жилья. Также оккупанты значительно ограничили движение транспорта по Крымскому мосту.

Напомним, по словам Бена Ходжеса, Россия практически исчерпала ресурс для наступательных операций. Потенциал ВСУ для освобождения Крыма в полной мере раскроет битва за Херсон. При этом американский генерал убежден, что Украина вернет Крым уже в следующем году.

Ранее мы также сообщали о том, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пригрозил местным патриотам Украины. По его словам, жителям полуострова грозит уголовное преследование за проукраинские лозунги и песни. Коллаборант заявил, что "те крымчане, которые не любят Россию, могут ехать туда, где им нравится".