"Успехи ВСУ замалчивают": оккупанты в Крыму начали эвакуировать свои семьи

На фоне успехов ВСУ представители так называемой власти оккупированного Крымского полуострова начали тайком эвакуировать свои семьи на территорию России.

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Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Успешные действия защитников Украины заставляют так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию России", — говорится в сообщении украинской разведки.

При этом в ведомстве отмечают, что рядовое местное население продолжают убеждать в том, что находиться в Крыму по-прежнему безопасно. Людей активно "обрабатывают" выгодными для Кремля информационными мантрами, а любую информацию об успехах ВСУ всячески замалчивают.

Местные ставленники Москвы активно выставляют на продажу свое жилье, параллельно запрещая рядовому населению составлять аналогичные договоры о покупке-продаже жилья. Также оккупанты значительно ограничили движение транспорта по Крымскому мосту.

Напомним, по словам Бена Ходжеса, Россия практически исчерпала ресурс для наступательных операций. Потенциал ВСУ для освобождения Крыма в полной мере раскроет битва за Херсон. При этом американский генерал убежден, что Украина вернет Крым уже в следующем году.

Ранее мы также сообщали о том, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пригрозил местным патриотам Украины. По его словам, жителям полуострова грозит уголовное преследование за проукраинские лозунги и песни. Коллаборант заявил, что "те крымчане, которые не любят Россию, могут ехать туда, где им нравится".