"Успіхи ЗСУ замовчують": окупанти в Криму почали евакуювати свої родини

На тлі успіхів ЗСУ представники так званої влади окупованого Кримського півострова почали потай евакуювати свої сім'ї на територію Росії.

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Російські окупанти спішно та без зайвого галасу евакуювали членів своїх сімей із Кримського півострова на територію Росії. Таку інформацію опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої сім'ї на територію Росії", — йдеться в повідомленні української розвідки.

При цьому у відомстві зазначають, що пересічне місцеве населення продовжують переконувати, що перебувати в Криму, як і раніше, безпечно. Людей активно "обробляють" вигідними для Кремля інформаційними мантрами, а будь-яку інформацію про успіхи ЗСУ всіляко замовчують.

Місцеві ставленики Москви активно виставляють на продаж своє житло, паралельно забороняючи пересічному населенню складати аналогічні договори про купівлю-продаж житла. Також окупанти значно обмежили рух транспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, за словами Бена Годжеса, Росія практично вичерпала ресурс для наступальних операцій. Потенціал ЗСУ для звільнення Криму повністю розкриє битва за Херсон. При цьому американський генерал переконаний, що Україна поверне Крим уже наступного року.

Раніше ми також повідомляли про те, що гауляйтер Криму Сергій Аксьонов пригрозив місцевим патріотам України. За його словами, мешканцям півострова загрожує кримінальне переслідування за проукраїнські гасла та пісні. Колаборант заявив, що "ті кримчани, які не люблять Росію, можуть їхати туди, де їм подобається".