Лавров встретился с лидером боевиков ХАМАС: украинское посольство в Израиле отреагировало

В РФ отметили важность урегулирования конфликта Палестины с Израилем. А украинское посольство в Израиле отметило, что только страна, убивающая тысячи людей может принимать у себя террористов первого ранга.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с лидером террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханиа. Об этом сообщает МИД РФ.

Исмаил Хания прибыл в Москву для встречи с российской стороной. В ходе обсуждения было отмечена необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта. Основной для этого должна стать резолюция Совбеза и Генассамблеи ООН, а также "Арабская мирная инициатива".

Помимо Лаврова встречу с боевиками провел его заместитель Михаил Богданов, который проводил развернутые консультации с делегацией ХАМАСа.

"Эта поездка проходит в чувствительных и важных региональных и международных условиях, и предполагается, что делегация ХАМАС обсудит международные и региональные события и влияние этих поездок на идеал народа Палестины", — заявил советник Хании по СМИ Тахир Ан-Нуну.

Движение ХАМАС официально признано террористической организацией в США, странах ЕС и Израиле.

Реакция посольства Украины в Израиле на визит лидера ХАМАСа в РФ

В посольстве Украины в Израиле заявили, что только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин может принять у себя лидера террористической организации первого ранга.

"Мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны. Пришло время начать действовать, а не просто говорить", — резюмировали в посольстве.

Напомним, в мае делегация ХАМАС уже посещала Москву для "важных переговоров". Представители движения обсудили отношения между РФ и ними, а также события внутри Палестины.

Ранее Лавров пригрозил ЕС проблемами из-за слов Борреля о "фашисткой России".